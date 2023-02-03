Мета — цивільні об’єкти: РФ атакувала вночі медзаклад та школу у Запорізькій області
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Прямим влучанням було зруйновано будівлю місцевої лікарні в Оріхові. Ця медична установа вже не вперше стає ціллю російських атак.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
В той саме час у Степногірській громаді російські снаряди були націлені на місцеву школу. У результаті атаки в освітньому закладі вибито шибки.
«Наразі соціальна інфраструктура для російських терористів - першочергові об'єкти для знищення», — зазначили в ОВА.
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