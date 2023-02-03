Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС — Зеленський

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Президент України опублікував в Telegram відео з саміту Україна – ЄС, що проходив сьогодні у Києві.

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Очільник держави зазначив, що мета України – розпочати переговори про членство у Європейському Союзі.

«Сьогоднішній саміт Україна – ЄС – вагомий символ того, що ми здолаємо будь-які перешкоди для зміцнення нашого партнерства та інтеграції», — підкреслив Зеленський.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.