Ми позитивно налаштовані: Шарль Мішель про євроінтеграцію України

ШЛЯХ ДО ЄС

Президент Євроради зазначив, що у Євросоюзі бачать, що українська влада докладає багато зусиль, щоб впровадити необхідні реформи.

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Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному напередодні саміту Україна-ЄС, що проходить у Києві 3 лютого.

Шарль Мішель зауважив, що фундаментальними умовами для приєднання України до ЄС є реформи, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи.

Він зазначив, що українська влада розуміє цю пріоритетність.

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«Я відчув, що лише за кілька місяців ви досягли значного прогресу і зробили кроки у правильному напрямку», — підкреслив Мішель.

Президент Євроради також зауважив, що якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення та впровадження необхідних реформ, то надання Україні статусу члена ЄС можна прискорити.

«Українська влада знає, що у них є багато друзів в ЄС, які щиро бажають допомогти вам прискорити цей процес», — підкреслив він.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.