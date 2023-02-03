Міноборони України не підтвердило громадянство РФ у Лієва

Проте після опублікованої інформації «Української правди» про російський паспорт заступник міністра оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося, йдеться в офіційному повідомленні.

Колишній т.в.о. керівника департаменту Міністерства оборони України Олександр Лієв звернувся до СБУ, щоб встановити мотив джерел журналістів, які поширили інформацію про його нібито російське громадянство.

«Сьогодні зранку мої діти не пішли в школу. Ми за ніч отримали майже 200 повідомлень з погрозами. Більшу частину ночі я займався забезпеченням охорони своєї сімʼї. Зранку поїхав і в скриньку СБУ подав заяву з проханням перевірити ті джерела, які використав Михайло Ткач (журналіст Української правди — ред.), щоб ті джерела перевірити на предмет їхнього мотиву. Бо велика кількість людей в Міноборони, керівництво МО змушені були останні десятки годин думати не про ті речі, про які треба думати», – сказав Лієв у відеозверненні.

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У коментарі журналістам «Бабелю» він сказав, що його прізвище написано з помилкою.

«Я народився в Ухті, нібито російському місті. Насправді, якби Шабунін погуглив, то він би побачив, що це місто побудовано українцями, куди заслали мою бабусю і дідуся з-під Полтави за статтею супротиву радянській владі, і вони там проживали. Але в 3 рочки я переїхав у Крим і прожив свідоме життя в Криму», – пояснив колишній т.в.о. керівника департаменту Міноборони.

Після заяви Міноборони журналісти «Української правди» опублікували вибачення Олександру Лієву за поширення неправдивої інформації.

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🔻 2 лютого джерела УП в українській розвідці повідомили, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт.