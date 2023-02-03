НАТО закликає Росію виконати зобов'язання щодо нового договору про ядерну зброю

Ядерна зброя РФ

Відповідна заява альянсу з’явилася, зокрема, через те, що РФ вирішила вивести свої ядерні об'єкти з-під інспекційної діяльності США й відхилила прохання Сполучених Штатів провести зустріч з метою розв'язання проблем, які виникли.

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У заяві НАТО переконує Росію виконати зобов'язання по Договору про стратегічні наступальні озброєння для міжнародної стабільності.

«Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям нового СНО (договір про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь Росії й США, — ред.) на території Росії та повернувшись до участі в органі імплементації договору, BCC», — наголосили в НАТО.

Виконання договору відповідає інтересам національної безпеки всіх країн-учасників договору, зокрема, й союзників по НАТО, йдеться у заяві.

«Союзники по НАТО, як і раніше, вважають, що ефективний контроль над озброєннями є істотним внеском у досягнення наших цілей у галузі безпеки. Новий договір про СНО відповідає інтересам національної безпеки всіх держав, включаючи й союзників по НАТО», — зауважують в документі.

У НАТО закликали Росію відновити інспекції на своїй території та повернутись до консультацій у рамках сесій двосторонньої комісії.

🔻 29 січня стало відомо , що Росія в односторонньому порядку відклала переговори зі США щодо інспекцій ядерної зброї

🔻 15 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, що «ядерна зброя не повинна бути використана».