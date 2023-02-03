На понад 100 млн грн: СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових

Оборудки у війську

У схемах були задіяні посадовці з департаменту Міноборони та керівники двох комерційних структур.

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За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів міністерства уклали угоди з керівниками двох підприємств на постачання оптових партій продовольства до місць розташування військових. Бюджетні гроші переводили на рахунки підприємств, які не мали ані виробництва, ані обладнання для надання відповідних послуг, повідомляють у СБУ.

Замість постачання продуктів до ЗСУ учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.

Сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн, констатують у Службі безпеки.

Двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності, пишуть у СБУ.

Крім цього, на Київщині викрито командира військової частини на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування військових.

До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкатів».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

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