Норвегія купить у Берліна 54 танки «Леопард»

посилення оборони

Наміри Осло підтвердив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Реклама Читати продовження

Раніше Норвегія планувала придбати кілька нових танків. Проте, як зазначили в NRK, начальник Генштабу не рекомендував цього робити, так як РФ ослаблена російською війною в Україні і не становить загрози для Осло.

Міністр оборони Бйорн Арільд Грам повідомив, що перші нові танки прибудуть у 2026 році.

«Ми вислухали начальника Генштабу, але зробили загальну оцінку. Нам і далі потрібні танки. Це потенціал, який використовують усі наші союзники», – зауважив глава Міноборони.

Також в уряді зберігають за собою можливість придбати ще 18 одиниць.

«Ми перебуваємо в одній з найскладніших ситуацій у сфері політики безпеки з часів Другої світової війни», – зазначив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

За словами очільника уряду, Норвегія формує «тісніші зв'язки із союзниками в галузі політики безпеки».

«Ми дбаємо про те, щоб у нас були такі ж танки, як у наших сусідів і близьких союзників. Я поінформував про це канцлера Шольца сьогодні вранці, і він підкреслив, що це послання ще більше зблизить наші країни», – повідомив Стьоре.

► Читайте також: 14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻 1 лютого видання El País повідомило, що Мадрид відправить відремонтовані танки «Леопард» 2A4 зі свого складу, який нараховує 347 таких німецьких машин.

🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки «Леопард» 2 до України наприкінці березня.

🔻30 січня у Великій Британії заявили, що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня.

🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.