Німеччина та Швеція обговорюють передачу Україні пускових установок та ракет для ППО «Ірис-Т»

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєння для ЗСУ, який передбачає, що Стокгольм надасть Україні ракети та пускові установки для німецьких систем «Ірис-Т», повідомляє Bloomberg.

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За інформацією від анонімних джерел видання, Німеччина звернулася до Швеції із проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з «Ірис-Т». Також обговорюються передача ЗСУ додаткових боєприпасів, які можна використовувати для німецьких систем «Ірис-Т», які вже були відправлені в Україну.

«Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи «Ірис-Т» цього року, після першого прибуття в жовтні», — пише Bloomberg.

За даними видання Spiegel уряд Німеччини зараз веде переговори з урядом Швеції щодо ліцензування експорту мобільних пускових установок для «Ірис-Т». Ці системи є у шведських військових.

«Пускова установка розширить покриття системи «Ірис-T-SLM», яка була доставлена ​​в Україну в жовтні, і таким чином допоможе українським військам захистити більшу територію від російських безпілотників та крилатих ракет», — зазначили у виданні.

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