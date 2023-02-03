Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК «Вагнера» Пригожину

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РОСІЯН

Очільнику російської приватної військової компанії «Вагнера» Євгену Пригожину інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні ще триває.

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За даними слідства, керівнику ПВК «Вагнера» був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглими для використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки РФ.

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«Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой Росії», — заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Зазначається, що прокурори вже провели допити двох бійців ПВК «Вагнера», які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Українські правоохоронці планують відправити запит норвезьким колегам щодо проведення слідчих дій щодо цієї особи.

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«Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові», — наголосив Генпрокурор.

🔻 30 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північна Корея постачала ракети російській ПВК Вагнера для подальшого розпалювання агресивної війни Росії проти України

🔻26 січня США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією

🔻20 січня британська розвідка повідомила, що в Україні воюють 50 тисяч вагнерівців

🔻19 січня проукраїнські активісти в Сербії порушили кримінальну справу проти групи «Вагнера».

🔻 1 грудня 2022 до Сенату США внесли законопроєкт про визнання ПВК «Вагнера» терористичною організацією

🔻 Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в'язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин.

🔻 23 листопада 2022 депутати Європарламенту запропонували внести російську ПВК «Вагнера» до списку терористичних організацій.