Польща — лідер в питаннях безпекової допомоги Україні — Зеленський
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Президент України відзначив важливу роль Варшави у започаткуванні танкової коаліції. Адже саме завдяки її рішенню передати Києву роту «Леопардів», допомогу надали й інші партнери.
Про це йшлося на зустрічі очільника держави з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, який перебував з візитом у Києві.
«Створення танкової коаліції — це не лише про посилення ЗСУ, а й про прискорення звільнення українських територій. Вдячний за вагому підтримку Польщі в цій справі», — підкреслив Зеленський.
В Офісі Президента також зазначають, що під час зустрічі було обговорено подальші кроки для зміцнення обороноздатності України а також підготовку до наступного засідання Рамштайн.
За значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці та підтримку України, Зеленський нагородив міністра національної оборони Польщі орденом «За заслуги» І ступеня.
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