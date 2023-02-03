Польща — лідер в питаннях безпекової допомоги Україні — Зеленський

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Президент України відзначив важливу роль Варшави у започаткуванні танкової коаліції. Адже саме завдяки її рішенню передати Києву роту «Леопардів», допомогу надали й інші партнери.

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Про це йшлося на зустрічі очільника держави з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, який перебував з візитом у Києві.

«Створення танкової коаліції — це не лише про посилення ЗСУ, а й про прискорення звільнення українських територій. Вдячний за вагому підтримку Польщі в цій справі», — підкреслив Зеленський.

В Офісі Президента також зазначають, що під час зустрічі було обговорено подальші кроки для зміцнення обороноздатності України а також підготовку до наступного засідання Рамштайн.

Зустріч Володимира Зеленського з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком © ОП

За значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці та підтримку України, Зеленський нагородив міністра національної оборони Польщі орденом «За заслуги» І ступеня.

Володимир Зеленський нагородив міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака орденом «За заслуги» І ступеня © ОП

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