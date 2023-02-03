Постраждали цивільні: росіяни завдали 4 ракетні та 5 авіаційних ударів минулої доби

Атаки РФ

Про це повідомляють у Генштабі. Два ракетних удари прийшлися на цивільну інфраструктуру Краматорська. Також армія РФ здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Є загиблі та поранені цивільні, зауважують військові.

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Армія РФ робить спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Росіяни зазнають великих втрат, зауважують у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Минулої доби армія РФ обстріляла райони Клюсів, Грем’ячої і Єліного Чернігівської області; Муравейних, Товстодубового, Студенки, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка — Луганської, йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогонь відкрили по Спірному, Білогорівці, Парасковіївці, Веселому, Бахмуту та Іванівському Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне, пишуть військові.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

Авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження російських військ. ЗСУ знищили російський БПЛА «Мерлін». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів росіян, зазначають у Генштабі.

🔻 2 лютого у Генштабі повідомляли , що РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу