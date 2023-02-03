Розкрадання бюджетних грошей під час будівництва казарм: СБУ викрила посадовців Міноборони

КОРУПЦІЯ

СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм для військових

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання понад 5 млн грн держкоштів, які ще в 2017 році виділили на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону.

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Зазначається, що серед її організаторів — колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технагляду за будівництвом.

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«За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт. Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь», — йдеться у повідомлені СБУ.

Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців. Факти злочинної діяльності посадовців підтвердили будівельно-технічна та економічна експертизи, які ініціювала СБУ. Правоохоронці також виявили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Посадовцям повідомлено про підозру за фактом зловживання владою або службовим становищем.

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