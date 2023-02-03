Розповсюдження порнографії: суд залишив двох блогерів під вартою до 1 січня

ОРГАНІЗАТОРИ П'ЯНИХ ВЕЧІРОК

Два блогери «п'яних» вечірок залишаться під вартою на час слідства без права внесення застави.Такий запобіжний захід обрав суддя Шевченківського райсуду Києва, повідомляє Суспільне.

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За даними Офісу Генерального прокурора, підозрювані запрошували до себе в квартиру дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи своїх гостей до безсвідомого стану, а потім знімали з ними імітацію статевих актів на власні мобільні телефони.

Серед фігурантів справи «п'яних» вечірок —19-ти річний Андрій Ярина.

«Він був ведучим трансляцій. Хлопець родом із Хмельниччини. 31 січня, коли його діяльність почали масово обговорювати в мережі, він заявляв, що таким чином він збирає кошти на потреби ЗСУ, а дівчата, які фігурували на відео, "самі винні". Звинувачення у ґвалтуваннях підозрюваний відкидає», — зазначили у Суспільному.

Співорганізатор вечірок — Ярослав Домбровський.

«Прокурори сказали, що той мав речовину, схожу на наркотики, проте це ще має довести слідство. Хлопець навчається в Тернополі. Адвокат сказав, що той не мав доступу до Telegram-каналу, ніде не зафіксовано, що робив фото», — пишуть у виданні.

В коментарі Суспільному омбудсман України Дмитро Лубінець розповів, що його обурює реакція громадськості, яка звинувачує дівчат та підтримує дії хлопців.

«Це підміна понять. Апріорі жертва не може бути винна в чимось. Навіть якщо дівчата погоджувались прийти туди, вони точно не погоджувались на сексуальні злочини, які над ними вчинили», — заявив омбудсман.

🔻 2 лютого прокуратура повідомила про підозру двом блогерам за розповсюдження порнографії.

🔻 1 лютого поліція затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких принижували дівчат.