Роль Берліна у питанні передачі F-16 не є вирішальною – Кулеба

винищувачі для україни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що бойові літаки F-16 – це американська технологія, а не німецька, тому згоду на поставки надаватимуть США.

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Про це глава відомства заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

«Я думаю, це якась інерція у сприйнятті передачі озброєнь: так, а що там Шольц? Чому позиція Німеччини і канцлера Шольца була важливою щодо танків "Леопард" – це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим. У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія», – пояснив Кулеба.

За його словами, літаків F-16 «дуже багато, їх тисячі», водночас країни, які володіють цими винищувачами, розпочали переозброєння на F-35, тому Київ може претендувати на них. Проте Україна «не списує з рахунків» й інші літаки, наприклад, шведські «Гріпени», французькі «Міражі» та «Рафалі».

«Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами. Але ми завжди до питання зброї підходимо дуже раціонально і фокусуємося саме на тому, що ми можемо отримати. Головне – це добитися ухвалення політичних рішень. Але після того, як ми вирішили питання щодо "Патріотів" та інших систем ППО, я не маю сумнівів, що і це рішення буде ухвалене», – наголосив глава українського МЗС.

🔻 2 лютого журналісти CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.