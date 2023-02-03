РФ обстріляла Торецьк на Донеччині: одна людина загинула, шість зазнали поранень

РОСІЯ АТАКУЄ ЦИВІЛЬНИХ

Російська армія знову вдарила по житловому кварталу. У місті пошкоджено 24 будинки.

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Торецьк досі залишається гарячою точкою — росіяни гатять тут з усього, намагаючись вбити якомога більше наших людей», — написав він.

Кириленко також зазначив, що росіяни не дотримуються жодних правил ведення війни.

«Подбайте про своє життя та життя своїх близьких — евакуюйтесь!», — звернувся очільник ОВА до мешканців регіону.

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