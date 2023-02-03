росія атакує мирне населення

РФ обстріляла Харківщину: 2 загиблих, 2 поранених

РФ обстріляла Харківщину © Олег Синєгубов/Телеграм

Автор тексту: Олександра Стара

Сьогодні, 3 лютого, під ранок російські війська влучили в приватний будинок у Барвінковому Ізюмського району. Загинули двоє братів віком 49 та 42 років. Їхній батько 70 років зазнав поранень та був госпіталізований.