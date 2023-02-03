РФ обстріляла Харківщину: 2 загиблих, 2 поранених
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Сьогодні, 3 лютого, під ранок російські війська влучили в приватний будинок у Барвінковому Ізюмського району. Загинули двоє братів віком 49 та 42 років. Їхній батько 70 років зазнав поранень та був госпіталізований.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Росія продовжила масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Як йдеться в повідомленні, під вогонь потрапила приватна житлова забудова. Унаслідок атаки пошкоджені та зруйновані домівки, зазначив Синєгубов.
У Вовчанську постраждала 51-річна жінка.
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🔻 Унаслідок російських атак на міста України у ніч на 2 лютого, щонайменше три людини загинули у Крамоторську.