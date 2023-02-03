Суд у США дав згоду на арешт понад 5 млн доларів російського олігарха Малофєєва: гроші можуть передати Україні

Конфіскація активів російських олігархів

Малофєєв є власником російського телеканалу «Царьград ТВ». Він був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 році. У 2022 році американська прокуратура звинуватила його в ухиленні від санкцій та використанні співучасників для придбання медіаорганізацій по всій Європі.

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Суддя федерального суду Манхеттену 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, які належать російському олігарху. Згодом ці гроші можуть передати Україні, пише Reuters.

Прокурори Сполучених Штатів зробили подання на арешт понад 5 мільйонів доларів на банківському рахунку Малофєєва ще наприкінці листопада 2022 року. Олігарх, за їхніми даними, роками фінансував незаконні збройні формування на сході України. Цивільна скарга про конфіскацію є частиною американської кампанії з переслідування активів, що належать «політично заангажованим» росіянам, зазначає Reuters.

Для ухилення від санкцій олігарх конвертував кошти в готівку та поклав на заблокований рахунок. Це відбулося під час об’єднання двох банків — Strategic Growth Bancorp та Sunflower Ban, які не були звинувачені в правопорушеннях.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки Малофєєв не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори вчора заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому влада США та ЄС активізувала зусилля, спрямовані на переслідування активів, якими володіють заможні росіяни, пов’язані з політикою. Це — банківські рахунки, яхти, приватні літаки, маєтки, зазначає видання.

🔻 26 січня повідомлялося , що ЄС знайшов спосіб віддати Україні заморожені 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку

🔻 22 грудня Сенат США прийняв поправку, яка дозволяє передавати Україні арештовані активи російських олігархів