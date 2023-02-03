Сунак не виключає поставку винищувачів Україні

F-16 для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що уряд країни «завжди веде діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну», зокрема, й можливим наданням літаків.

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Про це пише PA.

«Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні важкі танки... Потім за нами пішли інші країни», – зауважив очільник британського уряду.

За словами Сунака, бойові літаки є «неймовірно складною технікою, яка потребує місяців, якщо не років, щоб навчити людей керувати нею».

«Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті... Отже, справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поряд з цим, разом з планом з нашими союзниками, який забезпечить перемогу», – зауважив прем’єр-міністр.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.