США надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю понад $2 млрд

ОЗБРОЄННЯ ВІД США

Він включає ракети великої дальності для HIMARS, 250 протитанкових ракет Javelin, артилерійські боєприпаси, протипіхотні боєприпаси Claymore.

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Про це заявив на брифінгу бригадний генерал Міністерства оборони США Пат Райдер.

«Це дасть можливість більшого радіусу дії, що дозволить українцям проводити операції, щоб захистити свою країну та повернути свою суверенну територію», — зазначив Райдер.

⚡️US announces additional $2.2 billion weapons package for #Ukraine. This includes the authorization of a Presidential Drawdown of up to $425 million, as well as $1.75 billion in Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) funds. Details 👇 pic.twitter.com/vQsiia7ePE — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 3, 2023

Зазначається, що частину боєприпасів США надають із власних запасів, іншу ж замовляють у виробника.

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