США не проти участі в Олімпіаді росіян і білорусів як «нейтральних спортсменів» – Білий дім

Якщо спортсмени з Росії та Білорусі не демонструватимуть свої національні прапори та герби, то Вашингтон не блокуватиме їх участь. Про це заявила речниця адміністрації президента США Карін Жан-Пʼєр.

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«Сполучені Штати підтримують відсторонення національних спортивних керівних органів Росії та Білорусі від міжнародних спортивних федерацій», – повідомила журналістам Жан-Пʼєр.

Вона додала, що «має бути абсолютно ясно, що вони не представляють Росію чи Білорусь».

🔻 2 лютого міністри спорту Польщі, Естонії, Литви і Латвії опублікували спільну заяву, у якій вони закликали міжнародні спортивні організації заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх та інших змаганнях, поки в Україні триває війна.

🔻 2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.

🔻 30 січня Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

🔻 25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі.