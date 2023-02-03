Три депутати ОПЗЖ втратять мандати — Арахамія

ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ

На найближчому пленарному засіданні їх очікує позбавлення звання нардепів.

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Про це повідомив у Telegram голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

«Усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно», — зазначив Арахамія.

Трохи згодом він додав, що йдеться про Олега Волошина, який вже повідомив публічно, що скласть повноваження. Планують здати мандати також Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

Наталія Королевська та Юрій Солод © Facebook/ Natalia Korolevskaya

«На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського», — підкреслив Арахамія.

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