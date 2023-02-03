Україна виконала 72% завдань ЄС — Зеленський
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Очільник держави зазначив, що євроінтеграція України — незворотна. Про це Володимир Зеленський сказав під час саміту Україна-ЄС у Києві.
Україна на шляху до Європейського Союзу
Вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ до ЄС — і зробити це якнайшвидше.
Окремою темою наших перемовин була подальша інтеграція України до ЄС. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну прогрес в імплементації угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше
Україна вже почала підготовку до переговорів про вступ до ЄС і очікує на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської ради.
Мета - це почати переговори цього року. Я б сказав, що це не просто мета, це - ціль. Із важливих здобутків - прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС
Український лідер зазначив, що попри повномасштабну війну, реформи в Україні здійснюються динамічно. Тому Київ очікує вже навесні оцінку цього прогресу від Єврокомісії.
Ситуація на фронті
У Збройних сил України є шанс не допустити нового наступу Росії на сході України до моменту зміцнення ЗСУ відповідною зброєю від країн-партнерів.
Росія хоче реваншу. І цього реваншу хоче саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанс
Президент заявив: виведення українських військ із фронтового Бахмута не буде. Він наголосив— Україна якнайшвидше потребує далекобійної зброї:
Здавати Бахмут ніхто не збирається. Бахмут - наша фортеця. Якщо вчасно буде надана далекобійна зброя, ми не лише не відступимо від Бахмута, але й звільнимо Донбас, окупований у 2014 році.
Президент зауважив, що стійкість України залежить від зброї та морального духу.
Також на саміті стало відомо, що Євросоюз навчить цього року 30 000 українських військових.
«Раніше відчувалося, що всі міста на війні. Вважаю, що з самого початку дух був сильніший. Зараз я бачу, що деякі міста на відпочинку. Але всім треба розуміти, що ми на війні», — підкреслив Зеленський.
Антиросійські санкції
Очільник держави також зазначив, що від десятого пакету санкцій проти РФ Україна очікує обмежень щодо ракетної, енергетичної та ядерної галузі, а також нових персональних санкцій.
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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.
🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.
🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.