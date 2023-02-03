Україна виконала 72% завдань ЄС — Зеленський

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Очільник держави зазначив, що євроінтеграція України — незворотна. Про це Володимир Зеленський сказав під час саміту Україна-ЄС у Києві.

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Президент України та Урсула фон дер Ляєн © Офіс Президента України

Україна на шляху до Європейського Союзу

Вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ до ЄС — і зробити це якнайшвидше.

Окремою темою наших перемовин була подальша інтеграція України до ЄС. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну прогрес в імплементації угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше

03:04 Володимир Зеленський, Президент України © AP / Efrem Lukatsky

Україна вже почала підготовку до переговорів про вступ до ЄС і очікує на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської ради.

Мета - це почати переговори цього року. Я б сказав, що це не просто мета, це - ціль. Із важливих здобутків - прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС

Президент України та керівник ОП © Офіс Президента України

Український лідер зазначив, що попри повномасштабну війну, реформи в Україні здійснюються динамічно. Тому Київ очікує вже навесні оцінку цього прогресу від Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель та Президент України © Офіс Президента України

Ситуація на фронті

Президент України © Офіс Президента України

У Збройних сил України є шанс не допустити нового наступу Росії на сході України до моменту зміцнення ЗСУ відповідною зброєю від країн-партнерів.

Росія хоче реваншу. І цього реваншу хоче саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанс

Президент заявив: виведення українських військ із фронтового Бахмута не буде. Він наголосив— Україна якнайшвидше потребує далекобійної зброї:

Здавати Бахмут ніхто не збирається. Бахмут - наша фортеця. Якщо вчасно буде надана далекобійна зброя, ми не лише не відступимо від Бахмута, але й звільнимо Донбас, окупований у 2014 році.

Президент зауважив, що стійкість України залежить від зброї та морального духу.

Брифінг Володимира Зеленського, Урсули фон дер Ляєн та Шарля Мішеля © Офіс Президента України

Також на саміті стало відомо, що Євросоюз навчить цього року 30 000 українських військових.

«Раніше відчувалося, що всі міста на війні. Вважаю, що з самого початку дух був сильніший. Зараз я бачу, що деякі міста на відпочинку. Але всім треба розуміти, що ми на війні», — підкреслив Зеленський.

Антиросійські санкції

Саміт Україна-ЄС © Офіс Президента України

Очільник держави також зазначив, що від десятого пакету санкцій проти РФ Україна очікує обмежень щодо ракетної, енергетичної та ядерної галузі, а також нових персональних санкцій.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.