Українські танкісти розпочнуть тренуватися у Польщі за декілька днів

«танкова коаліція»

Про це повідомляє у Києві повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим.

Реклама Читати продовження

Очільник Міністерства оборони Польщі зазначив, що Україна чекає посилення наступу російських окупантів, тому захисникам дуже важливо отримати важку зброю для захисту.

«Найважливіше зараз - це розпочати тренування українських солдат на цих танках. Такі тренування розпочнуться в Польщі, буквально за декілька днів», — сказав Блащак.

Олексій Резніков підкреслив, що обговорив із своїм колегою шляхи та засоби підготовки українських солдатів, забезпечення постачання озброєння та обслуговування його.

I was glad to host my dear 🇵🇱 friend & colleague @mblaszczak in Kyiv.

Together we had a VTC with #DefMin of countries participating in the tank coalition. Discussed ways & means of training our soldiers, ensuring arms supplies and maintenance of weapons.

United we will win!🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/IGh28SrAdv — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

У другій половині лютого у Брюсселі відбудеться зустріч «танкової коаліції».

► Останні новини за темою:

🔻 26 січня у Міністерстві оборони Польщі заявили, що Варшава зможе поставити важкі танки «Леопард 2» Україні протягом кількох тижнів.

🔻 26 січня міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує передати танки «Леопард 2» для ЗСУ вже до кінця березня.