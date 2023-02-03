«танкова коаліція»

Українські танкісти розпочнуть тренуватися у Польщі за декілька днів

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Матеуш Блащак і Олексій Резніков
Матеуш Блащак і Олексій Резніков © Офіційний ЗСУ
Автор тексту: Наталія Ряба

Про це повідомляє у Києві повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим.

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Очільник Міністерства оборони Польщі зазначив, що Україна чекає посилення наступу російських окупантів, тому захисникам дуже важливо отримати важку зброю для захисту.

«Найважливіше зараз - це розпочати тренування українських солдат на цих танках. Такі тренування розпочнуться в Польщі, буквально за декілька днів», — сказав Блащак.

Олексій Резніков підкреслив, що обговорив із своїм колегою шляхи та засоби підготовки українських солдатів, забезпечення постачання озброєння та обслуговування його.

У другій половині лютого у Брюсселі відбудеться зустріч «танкової коаліції». 

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