У Литві за годину назбирали понад 1 млн євро на радари ППО для України
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Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які вони скинуть на ППО з 8 до 9 ранку. За цей час благодійники надіслали 1 006 000 євро, які компанія збільшила до 2 012 000 євро.
Про це повідомив координатор збору, литовський телеведучий та активіст Андрюс Тапінас. Tesonet є одним з благодійників, які залучають кошти на українську ППО.
Тапінас назвав результат збору внесків «абсолютним рекордом». «Наша нація стоїть із Україною до самого кінця. До перемоги!», — написав литовський телеведучий та активіст у твітері.
Absolute record. Worldwide— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023
Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.
In 1 hour.
Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!
Керівництво ІТ-компанії вже пожартувало, що з таким ажіотажем фірмі доведеться заробляти більше.
До оголошення щасливої години на рахунку фандрайзерів було 3 мільйони євро: мінімальною ж для закупівлі радарів була сума у 5 мільйонів. Після збору та подвоєння коштів ІТ-компанією на лічильнику — 5,3 млн. євро.
Кампанію «RADAROM!» запустила коаліція чотирьох ініціатив з метою купити для ЗСУ радари ППО ізраїльського виробництва. Зібрати планували щонайменше 5 млн євро.
У зборі коштів беруть участь громадські ініціативи Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas та Stiprūs kartu (Сильніші разом), а також суспільний мовник LRT.
Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
🇱🇹 support organisations join together to buy radars to help protect the sky of 🇺🇦. 5 mln euro for 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023
Paypal:
mes@stipruskartu.lt
Bank transfer:
Vsi Melyna ir geltona
LT81 7300 0101 7572 0500
Swedbank
SWIFT: HABALT22
Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K
🔻 Восени 2022 Андрюс Тапінас з колегами зібрали гроші на три морських безпілотники для України, яким обрали промовисті імена.
🔻 У травні 2022-го активіст протягом семи годин зібрав мільйон євро на Байрактар для України. Невдовзі після того стало відомо, що турецький виробник ударних безпілотників Baykar вирішив подарувати Литві дрон Bayraktar TB2. Тоді на зібрані у Литві 5 млн євро придбали боєприпаси для дрона та на підтримку ЗСУ.