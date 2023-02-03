У Польщі планують бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з РФ та Білорусі

Олімпіада-2024

Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів — Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, — заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю радіо RMF.

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«Путін і Лукашенко використовують спорт, щоб підтримувати один одного. Обмеження російських і білоруських спортсменів на глобальних спортивних змаганнях суперечить російській пропаганді. Якщо сьогодні хтось хоче їх відновити, то це жахливе рішення», — наголосив Яблонський.

Він зазначив, що, якщо до Олімпіади-2024 будуть допущені російські та білоруські спортсмени — необхідно «бойкотувати ці Ігри, треба не брати участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет».

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Заступник глави МЗС запевнив, що схилятиме Польський олімпійський комітеті та спортивні федерації, аби вони підтримали його позицію. Водночас він додав, що кінцеве рішення з цього приводу ухвалюватимуть польські спортивні організації, оскільки вони є незалежними від уряду.

🔻25 січня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻26 січня міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна України може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.

🔻30 січня Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.

🔻2 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо дозволу російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі «ще не ухвалено».