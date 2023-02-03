Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «МАМБА»

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Систему протиповітряної оборони «МАМБА» (SAMP/T) буде поставлено в Україну навесні 2023 року, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

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«З міністр оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ППО "МАМБА" (SAMP/T). Ці системи дозволять захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про що заявив міністр оборони України Олексій Резніков», — написав у Twitter Лекорню.

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Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.



Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023

Повідомлення Міністерства оборони Франції про постачання в Україну систем ППО © Себастьєн Лекорню / Twitter

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За даними міністерства оборони Франції, це «перша європейська протиракетна система великої дальності франко-італійського дизайну. Вона дозволить Україні захищатися від атак безпілотників, ракет та російських літаків, захищаючи значну частину території України».

🔻 31 січня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC