Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ

покарання за воєнні злочини

Про це повідомило фінське міністерство закордонних справ.

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«2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної задля підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії», – йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві зазначають, що «підтримка й посилення заснованого на правилах світового порядку – один з пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії».

«Вторгнення Росії в Україну – це кричуще порушення Хартії ООН… Воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії – найсерйозніші міжнародні злочини, що впливають на усю міжнародну спільноту та створюють загрозу для глобального миру і безпеки», – наголосила пресслужба МЗС.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив, що Хельсінкі хоче допомогти Києву знайти найбільш ефективні способи притягнути винних до відповідальності.

«Відповідальність Росії за протиправне вторгнення в Україну та його наслідки буде неповною, якщо залишити поза фокусом злочин агресії», – зауважив глава фінського відомства.

Відтепер у «core group» входять 21 держава, у тому числі Україна, і зовнішньополітична служба ЄС.

🔻 26 січня заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд повідомила, що трибунал для РФ може запрацювати влітку.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.