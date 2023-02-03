Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ
Опубліковано:
Про це повідомило фінське міністерство закордонних справ.
«2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної задля підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії», – йдеться в офіційному повідомленні.
У відомстві зазначають, що «підтримка й посилення заснованого на правилах світового порядку – один з пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії».
«Вторгнення Росії в Україну – це кричуще порушення Хартії ООН… Воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії – найсерйозніші міжнародні злочини, що впливають на усю міжнародну спільноту та створюють загрозу для глобального миру і безпеки», – наголосила пресслужба МЗС.
Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив, що Хельсінкі хоче допомогти Києву знайти найбільш ефективні способи притягнути винних до відповідальності.
«Відповідальність Росії за протиправне вторгнення в Україну та його наслідки буде неповною, якщо залишити поза фокусом злочин агресії», – зауважив глава фінського відомства.
Відтепер у «core group» входять 21 держава, у тому числі Україна, і зовнішньополітична служба ЄС.
🔻 26 січня заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд повідомила, що трибунал для РФ може запрацювати влітку.
🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.
🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України
🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.
🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.