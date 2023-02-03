ТРАГЕДІЯ У КРАМАТОРСЬКУ
Четверо загиблих: у Краматорську завершилась пошуково-рятувальна операція
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З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблої жінки. У ніч на 2 лютого російська ракета вбила чотирьох людей.
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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок удару російської армії по багатоповерхівці, було травмовано 18 осіб. 2 людей успішно врятували з-під розвалин.
Нагадаємо, у міськраді повідомили, що нічний удар Росії по Краматорську прийшовся на щільну забудову, коли люди збиралися спати.
🔻3 лютого РФ обстріляла Харківщину: 2 загиблих, 2 поранених
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