ТРАГЕДІЯ У КРАМАТОРСЬКУ

Четверо загиблих: у Краматорську завершилась пошуково-рятувальна операція

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Рятувальники завершили пошукову операцію у Краматорську
Рятувальники завершили пошукову операцію у Краматорську © Павло Кириленко / Telegram
Автор тексту: Тетяна Цуркану

З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблої жінки. У ніч на 2 лютого російська ракета вбила чотирьох людей. 

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Внаслідок удару російської армії по багатоповерхівці, було травмовано 18 осіб. 2 людей успішно врятували з-під розвалин.  

Нагадаємо, у міськраді повідомили, що нічний удар Росії по Краматорську прийшовся на щільну забудову, коли люди збиралися спати. 

🔻3 лютого РФ обстріляла Харківщину: 2 загиблих, 2 поранених

🔻Вдень 2 лютого росіяни знову вдарили по центру Краматорська. 5 людей зазнали поранень

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