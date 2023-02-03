Чехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з РФ та Білорусі

Олімпіада-2024

Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі, повідомляє Expats.

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У Олімпійському комітеті Чехії вважають, що бойкотування Олімпіади-2024 буде покаранням для чеських спортсменів.

«Не може бути й мови від нас про бойкот, бо ми не хочемо карати чеських спортсменів за російську агресію. Ми попросили вибачення в спортсменів за бойкот Олімпіади-1984 у Лос-Анджелесі та, звісно, не хочемо повторювати прикрий досвід комуністичної епохи», — цитують у виданні заяву організації.

Чеські спортивні функціонери також зазначили, що наразі висновки щодо участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді-2024 робити зарано.

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«Вся дискусія щодо участі або відсутності російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді тільки почалася. Вирішальною є позиція міжнародних спортивних федерацій», — додали в Олімпійському комітеті Чехії.

🔻25 січня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻26 січня міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна України може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.

🔻30 січня Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.

🔻2 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо дозволу російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі «ще не ухвалено».