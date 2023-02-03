Шахрайство і не тільки: СБУ оголосила про підозру ексочільнику Херсонської ОВА

Посадові злочини

Йдеться про Геннадія Лагуту, який з жовтня 2021 по липень 2022 року обіймав посаду голови Херсонської ОВА.

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Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном.

Зокрема, за матеріалами слідства, навесні 2022 року, чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». Жінка погодилась надати автівку у тимчасове користування. А вже у липні 2022 року посадовець приватизував транспортний засіб через приватного нотаріуса та згодом «продав» його своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА. Останній на наступний день «перепродав» позашляховик своєму керівнику назад.

«Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці», — йдеться в повідомлені СБУ.

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Ексочільнику Херсонської ОВА оголошено підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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