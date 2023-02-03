Єврокомісія оцінила здатність України, Молдови та Грузії стати членами ЄС

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

У звітах Євросоюзу міститься детальний аналіз того, на якому рівні перебувають країни щодо їх узгодження з законодавством, правами та обов’язками ЄС.

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Згідно з аналізом, Україна отримала високу оцінку у сфері енергетичної та зовнішньої політики, обороні та безпеці.

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На середньому рівні оцінено медіа, економічну політику, науку та дослідження.

Натомість вказано, що стандарти фінансового контролю, соціальної політики, захисту довкілля та клімату, законодавство у сфері сільського господарства, перебувають на початковому рівні відповідності стандартам ЄС.

Звіт було складено на основі даних за червень 2022 року.

«Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії вказівки та підтримку в цьому відношенні, щоб допомогти трьом країнам у подальшому узгодити стандарти та норми з ЄС», — вказано у заяві ЄК.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.