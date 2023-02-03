Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків
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В Україну прибули 94 вантажівки підвищеної прохідності, 13 вантажівок для перевезення військових та 50 карет швидкої допомоги.
Про це у своєму твіттері повідомив Високий представник ЄС.
Надання Україні нової автомобільної техніки Жозеп Боррель назвав «ще одним конкретним прикладом підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення».
«І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслив Боррель.
Another concrete example of support to Ukrainian Armed Forces to defend their territory, sovereignty and population:— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 3, 2023
Today new off-road trucks arrived in UA under the EPF.
In total
- 13 new off-road trucks to transport military forces
- 94 off-road trucks
- 50 ambulances
(1/2) pic.twitter.com/jPdIYk9Dp6
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