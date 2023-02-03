ДОПОМОГА ЄС

Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків

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Позашляховики для ЗСУ
Позашляховики для ЗСУ © Жозеп Боррель / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

В Україну прибули 94 вантажівки підвищеної прохідності, 13 вантажівок для перевезення військових та 50 карет швидкої допомоги. 

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Про це у своєму твіттері повідомив Високий представник ЄС.  

Надання Україні нової автомобільної техніки Жозеп Боррель назвав «ще одним конкретним прикладом підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення». 

«І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслив Боррель. 

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