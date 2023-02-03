Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків

ДОПОМОГА ЄС

Позашляховики для ЗСУ

В Україну прибули 94 вантажівки підвищеної прохідності, 13 вантажівок для перевезення військових та 50 карет швидкої допомоги.

Реклама Читати продовження

Про це у своєму твіттері повідомив Високий представник ЄС.

Надання Україні нової автомобільної техніки Жозеп Боррель назвав «ще одним конкретним прикладом підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення».

«І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслив Боррель.

Another concrete example of support to Ukrainian Armed Forces to defend their territory, sovereignty and population:

Today new off-road trucks arrived in UA under the EPF.



In total

- 13 new off-road trucks to transport military forces



- 94 off-road trucks



- 50 ambulances

(1/2) pic.twitter.com/jPdIYk9Dp6 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 3, 2023

►Читайте також: Високий представник ЄС зустрівся з українськими саперами

🔻2 лютого Рада Євросоюзу виділила € 500 млн на військову допомогу Україні

🔻 2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган повідомив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн