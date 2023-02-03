ЄС надасть Україні 35 мільйонів світлодіодних лампочок

підтримка союзників

Про це повідомила Президентка Єврокомісії під час другого дня візиту в Києві.

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«Разом ми несемо світло в Україну! Українці можуть обміняти старі лампочки на пошті на енергозберігаючі світлодіодні. Кожен кВт зекономленої енергії є цінним для протидії енергетичній війні Росії», – написала Урсула фон дер Ляєн у твітері.

Together, we are bringing light to Ukraine!⁰

Ukrainians can exchange their old bulbs at the post office for energy-efficient LED bulbs.



The EU is gladly providing 35 million of them.



Every kW of energy saved is precious to counter Russia's energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

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🔻 2 лютого Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого.

🔻 2 лютого Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель приїхали в Україну.

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.