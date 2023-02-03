ЄС офіційно підтримав українську формулу миру — Зеленський

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

«Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави».

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Про це очільник держави зазначив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Воно було присвячено підсумкам саміту Україна-ЄС, що пройшов сьогодні у Києві.

Головні тези із звернення Президента:

🔻Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року

🔻Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск

🔻Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо. І які ще готуємося здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, насамперед соціальної та енергетичної

🔻Ми говорили сьогодні про десятий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету – сьогодні ми їх озвучили партнерам

🔻Також обговорили реалізацію нашого Fast Recovery Plan. Те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery

🔻Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів

🔻Є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему. Більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування