ЄС офіційно підтримав українську формулу миру — Зеленський
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«Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави».
Про це очільник держави зазначив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Воно було присвячено підсумкам саміту Україна-ЄС, що пройшов сьогодні у Києві.
Головні тези із звернення Президента:
🔻Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року
🔻Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск
🔻Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо. І які ще готуємося здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, насамперед соціальної та енергетичної
🔻Ми говорили сьогодні про десятий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету – сьогодні ми їх озвучили партнерам
🔻Також обговорили реалізацію нашого Fast Recovery Plan. Те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery
🔻Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів
🔻Є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему. Більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування