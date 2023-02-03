РОСІЙСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ

ЄС та G7 затвердили обмеження ціни на російську нафту

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Нафтовий танкер пришвартований на комплексі Шесхаріс, що входить до складу АТ «Чорномортранснефть» у Новоросійську, 11.10.22
Нафтовий танкер пришвартований на комплексі Шесхаріс, що входить до складу АТ «Чорномортранснефть» у Новоросійську, 11.10.22 © AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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«Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України». 

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Про це написала у твіттері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, що вступить в силу вже 5 лютого, дозволить скорити доходи РФ, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків. 

«Посли ЄС сьогодні затвердили обмеження цін на нафтопродукти перед остаточним прийняттям Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС і партнерів на агресійну війну Росії проти України», — йдеться у твіттері головування ЄС. 

За інформацією європейського редактора Радіо «Свобода» Рікарда Джозвяка, межа ціни на дизпаливо складе $100 , для нафтових масел — $45.  

Крім того, є письмове зобов’язання переглянути граничну вартість сирої нафти у березні. Наразі вона складає $60.  

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🔻 26 січня Bloomberg повідомив, що ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель на рівні $100 за барель

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

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