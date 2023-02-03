ЄС та G7 затвердили обмеження ціни на російську нафту

РОСІЙСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ

Нафтовий танкер пришвартований на комплексі Шесхаріс, що входить до складу АТ «Чорномортранснефть» у Новоросійську, 11.10.22

«Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України».

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Про це написала у твіттері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, що вступить в силу вже 5 лютого, дозволить скорити доходи РФ, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.



With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

«Посли ЄС сьогодні затвердили обмеження цін на нафтопродукти перед остаточним прийняттям Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС і партнерів на агресійну війну Росії проти України», — йдеться у твіттері головування ЄС.

#COREPERII | ✅ EU ambassadors today approved the price caps on petroleum products ahead of final adoption by @EUCouncil. Important agreement as part of the continued response by EU and partners to the Russian war of aggression against Ukraine. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 3, 2023

За інформацією європейського редактора Радіо «Свобода» Рікарда Джозвяка, межа ціни на дизпаливо складе $100 , для нафтових масел — $45.

Green light on the two price caps on 🇷🇺 petroleum products (100 USD for diesel, 45 USD for various oils). Also written commitment for a review of the 🇷🇺 crude oil cap (currently 60 usd) in March. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 3, 2023

Крім того, є письмове зобов’язання переглянути граничну вартість сирої нафти у березні. Наразі вона складає $60.

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🔻 26 січня Bloomberg повідомив, що ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель на рівні $100 за барель

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.