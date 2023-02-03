Leopard 1 для України: Німеччина може передати 88 своїх танків
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Німеччина схвалила постачання Україні старих танків Leopard 1, але із пошуком зброї до них можуть виникнути проблеми, повідомляє Süddeutsche Zeitung.
Берлін схвалив передачу ЗСУ 88 старих танків Leopard 1 від німецького виробника зброї Rheinmetall на загальну суму понад 100 мільйонів євро.
За даними видання, поставка може відбутися, як тільки танки відремонтують. Однак досі не вирішені проблеми з закупівлею боєприпасів для Leopard 1, оскільки їх більше не виробляються, а калібри снарядів від нових Leopard 2 до старих танків не підходять. Така ж проблема виникла і з німецькими комплексами Gepard, які вже знаходяться в Україні.
Снаряди до ЗРК Gepard виробляють у Швейцарії, яка досі відмовлялася схвалити реекспорт в Україну, пояснюючи це небажанням порушувати свій нейтралітет. Водночас, деякі швейцарські законодавці наполягають на перегляді позиції країни у цьому питанні.
🔻26 січня у Берліні пообіцяли поставити танки Leopard в Україну до кінця березня
🔻26 січня стало відомо, що виробник «Леопардів» Rheinmetall готовий надати велику кількість снарядів для танків
🔻 26 січня телеканал CBC News з покликанням на власні джерела повідомив, що в Оттаві розглядають можливість надання Києву 4 танків Leopard 2, проте рішення ще не ухвалене.
🔻25 січня уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». На першому етапі Німеччина планує відправити 14 танків «Леопард 2 A6» зі складу Бундесверу. Також Берлін дав дозвіл і на реекспорт танків іншим країнам. Європейські партнери в свою чергу передадуть танки «Леопард 2».
🔻 24 січня аналітики ISW писали, що надання Україні танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території
🔻 16 cічня експерти інформували The Gardian, що для наступу ЗСУ знадобиться щонайменше 100 сучасних танків