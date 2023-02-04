Аварія на Одещині: Шмигаль доручив Міненерго завезти у райцентр усі наявні потужні генератори

ЗНЕСТРУМЛЕННЯ ОДЕСИ

На позачерговому засіданні уряду прем’єр повідомив, що ситуація у регіоні складна, тож швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо.

Реклама Читати продовження

Денис Шмигаль також наказа створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника «Укренерго», представників мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

«Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій», – повідомив голова уряду.

🔻Сьогодні внаслідок аварії на об'єкті енергетичної інфраструктури знеструмлено всю Одесу та частину області. Це другий інцидент за добу

🔻26 січня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл. Поцілили, зокрема, по енергетичним об'єктам Одещини