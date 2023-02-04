Великий обмін полоненими: Україні вдалось повернути додому 116 людей
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Також в окупантів забрали тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Метью Перрі, Ендрю Тобіаса Метью та українського бійця Євгенія Кулика.
Серед звільнених: оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші бійці. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Також про обмін повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:
«До своїх родин повертаються 87 представників ЗСУ, восьмеро бійців тероборони (серед яких одна жінка), семеро нацгвардійців, шестеро представників нацполіції, п’ятеро прикордонників, двоє військових моряків, один представник ДСНС», – йдеться у повідомленні.
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полонених:
🔻24 січня стало відомо, що Україна передала РФ список із 748 поранених українських військовополонених
🔻13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ
🔻 12 січня Україна повернула тіла 54 захисників із Оленівки. Зробити це вдалося після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими
🔻 8 січня відбувся обмін полоненими. Додому вдалось повернути 50 українських військових
🔻31 грудня відбувся великий новорічний обмін полонених. До України повернулись 140 українців