Воєнні злочини РФ: Німеччина зібрала сотні доказів

ТРИБУНАЛ ДЛЯ РФ

ФРН заявляє про необхідність проведення міжнародного судового процесу проти Росії.

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Таку заяву озвучив генпрокурор Німеччини Петер Франк.

«Наразі ми, зокрема, зосереджені на масових вбивствах у Бучі та атаках на українську цивільну інфраструктуру», – повідомив Петер Франк.

Він також додав, що прокурори вже мають докази в «тризначному діапазоні».

«Ми готуємося до ймовірного судового процесу. Поки невідомо, де він відбудеться: чи то у нас в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом», – розповів прокурор.

Франк також розповів, що хоче бачити на лаві підсудних російських лідерів та військове керівництво РФ.

Німеччина почала збирати докази воєнних злочинів росіян практично відразу від початку повномасштабної війни – з березня 2022-го. Вони працюють шляхом опитування українців та оцінки загальнодоступної інформації.

🔻3 лютого Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ

🔻 26 січня заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд повідомила, що трибунал для РФ може запрацювати влітку.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.