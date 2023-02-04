Відомий американський волонтер загинув у Бахмуті

РФ ВБИВАЄ

Піт Рід, 33-річний ветеран морської піхоти США, був вбитий під час надання допомоги цивільному населенню.

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Про це повідомляє заснована Рідом група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine.

«Вчора в українському Бахмуті був убитий засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду президента правління протягом 4 років. У січні Піт пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги.

Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфлікту, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було лише 33 роки, але він прожив усе життя, служачи іншим, спочатку як морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі. GRM намагатиметься шанувати його спадок і самовіддане служіння, яке він практикував», – йдеться у повідомленні організації.

Також речник американського Держдепу підтвердив «нещодавню смерть громадянина США в Україні». Про це повідомляє СNN.

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