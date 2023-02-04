Горить нафтобаза та завод — у Білгородській області триває масштабна пожежа

МАСШТАБНА ПОЖЕЖА

Вибухи на нафтобазі у селищі Борисівка Білгородської області пролунали у ніч прости 4 січня. Після цього спалахнула пожежа, яка триває і досі.

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Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Пізніше інформацію про вибухи підтвердив губернатор Білгородської області.

Зазначають, що внаслідок вибухів загорілися цистерни з паливом. Вогонь поширився на значну площу та зачепив завод металоконструкцій, розташований по сусідству із нафтобазою. Згідно з інформацією, розміщеної на сайті підприємства, з 2015 року там виробляли конструкції для будівництва Кримського мосту.

Губернатор Білгородської області написав, що пожежу спровокував обстріл з боку України. Українська сторона ситуацію ніяк не коментувала.

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🔻 28 січня голова Луганської Облдержадміністрації повідомив, що у Нововйдарі стався вибух у медзакладі, де лікували поранених військовослужбовців РФ.