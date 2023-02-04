До України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ

Українських дітей вивезли на територію РФ та до тимчасово окупованого Криму, під час окупації Херсонщини. Зазначають, що формальним приводом для вивозу неповнолітніх називали відпочинок у дитячих таборах.

Реклама Читати продовження

Про повернення 16 дітей віком від 8 до 17 років повідомив колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Більшість із цих із них родом із Херсону та області. Неповнолітніх українців росіяни вивезли ніби на відпочинок ще у жовтні. Зв'язок із ними зник практично одразу.

Після того, як Збройні сили звільнили Херсон, росіяни відмовилися повертати дітей назад. Зазначають, що неповнолітніх розділили та утримували у кількох різних таборах. З деякими з них батьки не могли зв'язатися упродовж трьох місяців.

«Рятувальна операція тривала досить довго. Адже потрібно було провести ґрунтовну підготовку задля безпеки дітей. Важким видався і сам процес передачі дітей мамам, адже керівництво таборів не хотіло віддавати дітей. А потім команду чекали перепони на кордоні: росіяни просто не випускали автобус з РФ. Лише на литовському кордоні вдалося виїхати з території Росії», — написав Микола Кулеба.

► Читайте також: Українських дітей із тимчасово окупованих територій масово вивозять у Росію

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.