БЕЗ СВІТЛА

Друга аварія за добу: знеструмлено всю Одесу та частину області

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Аварійна бригада повертає світло. Одеса, 12.12.22
Аварійна бригада повертає світло. Одеса, 12.12.22 © RFI/Дмитро Долматов
Автор тексту: Олеся Задирака

Друга масштабна аварія трапилась сьогодні вранці.  Електропостачання у місті та області обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

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Як раніше повідомляли в Одеській РВА, на місці аварії тривають рятувальні та відновлювальні роботи: 

 

Перша аварія трапилась напередодні ввечері. Тоді були знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти в Суворівському, Приморському та Малиновському районах. Це сталося через аварію на підстанції «Укренерго». 

🔻26 січня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл. Поцілили, зокрема, по енергетичним об'єктам Одещини

 

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