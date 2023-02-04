БЕЗ СВІТЛА
Друга аварія за добу: знеструмлено всю Одесу та частину області
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Друга масштабна аварія трапилась сьогодні вранці. Електропостачання у місті та області обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
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Як раніше повідомляли в Одеській РВА, на місці аварії тривають рятувальні та відновлювальні роботи:
Перша аварія трапилась напередодні ввечері. Тоді були знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти в Суворівському, Приморському та Малиновському районах. Це сталося через аварію на підстанції «Укренерго».
🔻26 січня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл. Поцілили, зокрема, по енергетичним об'єктам Одещини