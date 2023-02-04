Крига скресла: Генпрокурор США повідомив про передачу Україні конфіскованих грошей олігарха з РФ

ГРОШІ НА ВІДБУДОВУ

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу подібну передачу активів під час зустрічі з українським колегою Андрієм Костіним. 5,4 мільйона доларів мають піти на допомогу Україні.

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Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ця конфіскація відбулася після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій.

Далі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах», – заявив американський Генпрокурор.

Своєю чергою Андрій Костін подякував колезі та наголосив, що дві країни посилають чітке повідомлення: «не буде імунітету та безкарності за міжнародні злочини».

У червні мільйони були вилучені з банківського рахунку Малафеєва в США «за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано» російського уряду, повідомляло Міністерство фінансів.

🔻2 лютого суд у США дав згоду на арешт понад 5 млн доларів російського олігарха Малофєєва

🔻 26 січня повідомлялося , що ЄС знайшов спосіб віддати Україні заморожені 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку

🔻 22 грудня Сенат США прийняв поправку, яка дозволяє передавати Україні арештовані активи російських олігархів