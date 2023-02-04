Майже 5 мільйонів українців, які втекли від війни, зареєстровані у Європі — ООН

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ

Такі дані наводить Організація Об'єднаних націй. Зазначають, що станом на 31 січня 2023 року, у європейських країнах прихисток знайшли 4 мільйони 823 тисячі громадян України. У тойже час ще близько 3 мільйонів українців перебуває на території РФ.

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Про це Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило на сайті ООН. Зазначають, що на прикінці січна 2023-го цифри заледве не сягнули позначки у 5 мільйонів, але потім було зафіксоване зменшення кількості українців, які отримали «тимчасовий захист». У німеччині за останні два місяці таких поменшало на 140 тисяч осіб.

Зараза найбільша кількість українців мають прихисток у Польщі — 1 мільйон 563 тисячі людей, Нмеччина на другому місці — 881 тисяча, Чехія на третьому — 485 тисяч осіб.

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🔻 25 січня повідомили про нові правила перебування українців у Польщі. Президент Анджей Дуда підписав поправки до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території.

🔻 24 січня повідомили про те, що Норвегі продовжила термін тимчасового захисту для українців.

🔻 19 січня Фінляндія автоматично продовжила на рік посвідку на проживання українців з тимчасовим статусом.

🔻 12 січня уряд Чехії продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік.