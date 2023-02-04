Не винен — Ілона Маска виправдали у справі про шахрайство

СУДОВА СПРАВА

Ілона Маска звинувачували у шахрайстві через твіти, які він писав у 2018 році. Ці дописи тоді спричинили коливання акцій Tesla. Але Суд присяжних у Каліфорнії вирішив, що бізнесмен та винахідник злого умислу не мав, тож не шахрай.

Реклама Читати продовження

У дописах Ілона Маска у 2018 році йшлося про те, що він збирається вивести компанію Tesla з фондового ринку, передає France 24. Це спричинило коливання акцій компанії.

«Здивував ринки 7 серпня 2018 року, заявивши в Twitter, що хоче вивести свою автомобільну групу з Уолл-стріт за ціною 420 доларів за акцію, або на 23% більше, ніж ціна закриття напередодні, а потім запевнив що фінансування було «забезпечено». Ціна акцій різко зросла, зафіксувавшись на 11% за день, перш ніж знизитися в наступні дні», — йдеться у матеріалі.

Інвестори звинуватили Маска в тому, що він через такі заяви «штучно маніпулював ціною акцій Tesla, щоб повністю розорити» тих, хто ставив на падіння фондового ринку. Також вони вимагали від бізнесмена компенсацій.

Справу розглядав суд у Сан-Франциско у складі 9 присяжних. Вони й мали вирішити, чи твіти штучно роздули справу, і якщо так, то наскільки це могло вплинути на позивачів. А також повинні були визначити, чи можна притягнути до відповідальності членів ради директорів Tesla. Після обговорення, вони дійшли висновку, що Маск не винен і виправдали його.

«Слава Богу, мудрість народу перемогла! Я глибоко вдячний за те, що журі одностайно визнало невинуватість у справі Tesla 420 take-private», — відреагував на таке рішення Ілон Маск.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!



I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

🔻 27 листопада Ілон Маск анонсував оновлення Twitter. Він зазначив, що зміни будуть глобальними.