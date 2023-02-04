Німеччина передала для Харківщини 9 потужних генераторів
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Генератори, кожен з яких має потужність у 1000 кВт, планують використовувати для котелень і теплових пунктів.
Про це у своєму твіттері написала посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
«Німеччина передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) покращує ситуацію в регіонах», — йдеться у дописі.
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