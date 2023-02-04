Німеччина передала для Харківщини 9 потужних генераторів

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Генератори, кожен з яких має потужність у 1000 кВт, планують використовувати для котелень і теплових пунктів.

Реклама Читати продовження

Про це у своєму твіттері написала посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

«Німеччина передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) покращує ситуацію в регіонах», — йдеться у дописі.

► Читайте також: «Будемо волонтерити до перемоги»: українські переселенки збирають кошти на ліки та генератори

🔻 10 січня Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів

🔻 10 січня стало відомо, що Франція направила до України чергову партію допомоги у вигляді 12 електрогенераторів великої потужності та 8 мотопомп

🔻7 січня Миколаїв отримав від Сполученого Королівства 280 генераторів

🔻 6 січня ОАЕ надіслали в Україну 1300 генераторів