Португалія збирається передати Україні танки Леопард2 — Антоніу Кошта

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Прем'єр-міністр Португалії підтвердив наміри передати Україні танки німецького виробництва, а також сказав, що веде перемовини з Берліном щодо постачання запчастини для відновлення деяких бойових машин.

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Про це Антоніу Кошта розповів виданню Diario de Noticias. Але скільки саме танків Леопард2 збираються передати, португальський прем'єр поки не сказав. Він зазначив, що «про це буде оголошено у відповідний час».

Крім того, він наголосив, що передача танків Україні жодним чином не ставить під загрозу військовий потенціал Португалії з точки зору оснащення.

«Операція, яка має на меті надати Україні кілька танків, без того, щоб Португалія втратила свій військовий потенціал. Очевидно, що Португалія також має зобов'язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконувати з точки зору наявності техніки для інтервенцій у разі потреби», — цитує видання слова Антоніу Кошта.

Стосовно ж того, коли саме бойові машини німецького виробництва будуть доставлені в Україну, заявив, що «рух, який відбувається в Європі, полягає в тому, щоб мати можливість мати всі ці кошти в наявності до кінця березня».

🔻25 січня стало відомо, що Іспанія приєднається до «леопардової коаліції»

🔻24 січня у Нідерландах повідомили, що планують викупити у Німеччини 18 «Леопардів» для України

🔻 24 січня у Нровегії заявили, що розглядають можливість надати Києву до 8 танків «Леопард 2»

🔻20 січня у Португалії ухвалили рішення надати Україні бронетранспортери M113, а також електрогенератори та боєприпаси.