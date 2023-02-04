Привласнили понад 90 мільйонів гривень — СБУ викрила масштабну корупційну схему

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

СБУ викрила посадовців «Адміністрації морських портів України» на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. До організації оборудок причетний колишній керівник установи та двоє його підлеглих.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначають, що один із причетних до махінацій керував «Адміністрацією морських портів України» у 2017-2018 роках.

СБУ викрила корупційну схему © СБУ

«За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний», — зазначають у СБУ.

Вартість відповідних робіт була штучно завищена, а їх кількість не відповідала даним, вказаним у документах. Таким чином, понад 90 мільйонів гривень перетекли через рахунки підрядника до чиновницьких кишень.

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