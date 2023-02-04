Рада ЄС офіційно оголосила про обмеження цін на нафтопродукти РФ

САНКЦІЇ У ДІЇ

Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою відтепер буде становити $45 за барель, а вартість преміальних продуктів — до $100.

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Відповідне офіційне повідомлення опубліковане на сайті Ради ЄС.

🔻3 лютого стало відомо, що ЄС та G7 погодили обмеження ціни на російську нафту

🔻 26 січня Bloomberg повідомив, що ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель на рівні $100 за барель

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.